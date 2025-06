HAI ANCORA TEMPO di Marco Sgarrella | recensione

Hai ancora tempo di Marco Sgarrella, un esordio letterario carico di emozioni e nostalgia, pubblicato con entusiasmo da Bookabook. La storia di Paolo Boschi, intrappolato in una routine sospesa tra passato e presente, si arricchisce dell'improvviso ritorno di Biagio, un amico d'infanzia segnato dal trascorrere del tempo. Un romanzo che invita a riflettere sul valore dei ricordi e delle scelte che plasmano il nostro cammino.

Esordio letterario per Marco Sgarrella  che, con Bookabook, pubblica il suo primo romanzo Hai ancora tempo. Trama. Paolo Boschi vive una vita di routine in un piccolo paese sospeso tra il presente e il passato, dove il tempo sembra scorrere lento e immutabile. Ma quando Biagio, un amico d'infanzia mai dimenticato, ritorna dopo anni di assenza, il passato torna a farsi sentire con tutta la sua forza. Biagio, un uomo segnato dalla vita, riaccende in Paolo vecchi ricordi e ferite mai rimarginate. Tra incontri silenziosi, scontri emotivi e scoperte dolorose, Paolo si trova a dover fare i conti con il rapporto complicato con suo padre, le perdite che ha subito e le scelte che ha rinviato.

