Ha ucciso a coltellate la ballerina Yuleisy Torrelles e ha nascosto il corpo nel divano letto di casa sua | arrestata la latitante Gerelys Sanchez-Reyes

La fuga di Gerelys Sanchez-Reyes, ricercata per un efferato omicidio in America, si è conclusa drammaticamente nell’aeroporto di Santiago di Compostela. La giovane dominicana di 28 anni, sospettata di aver ucciso a coltellate la ballerina venezuelana Yuleisy Torrelles e di aver nascosto il corpo nel divano letto di casa sua, è stata finalmente catturata. Ora, deve pagare per quello che ha...

È finita la rocambolesca fuga di una assassina. Gerelys Sanchez-Reyes, 28 anni di origini dominicane, era ricercata da mesi per l'omicidio negli Stati Uniti di una ballerina venezuelana, Yuleisy Torrelles, di 21 anni. La presunta assassina è stata arrestata nell'aeroporto di Santiago di Compostela, nella regione nordoccidentale spagnola della Galizia, mentre stava per imbarcarsi su un volo per lasciare la Spagna. "Deve pagare per quello che ha fatto, perché io non rivedrò mia figlia – ha dichiarato Magaly Torreles, la madre della vittima all'emittente televisiva -. Vorrei sapere perché l'ha fatto".

