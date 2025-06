Ha il morso di un Rottweiller No in Italia non c'è nessun pericolo Geco gigante

Recentemente si sono diffuse notizie allarmistiche sui social riguardo a un presunto geco gigante in Italia, il Rhacodactylus leachianus. Tuttavia, queste voci sono prive di fondamento: l'animale, grande quanto un alligatore, è in realtà un timido esemplare della Nuova Caledonia, e non rappresenta alcun pericolo per l’uomo. Scopriamo insieme la verità su questa creatura e sfatiamo i miti infondati.

"E' grande quanto un alligatore". Si sono diffuse fake news sui social sulla presenza in Italia di una specie di geco, il rhacodactylus leachianust. Le cose però non stanno così: non solo è un animale timido e non pericoloso ma vive in natura solo in Nuova Caledonia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

