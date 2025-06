Gyokeres Sporting rapporti sempre più tesi | lo svedese vuole lasciare il Portogallo

Victor Gyokeres, protagonista di una stagione da record, continua a contendere lo scenario di mercato con lo Sporting, desideroso di lasciare il Portogallo e rispettare l’accordo dell’anno scorso. La sua situazione si fa sempre più calda, attirando l’attenzione di club pronti a scommettere sul suo talento. Tra trattative in evoluzione e grandi aspettative, il futuro del centravanti svedese si gioca tra le fila di uno dei trasferimenti più attesi di questa sessione estiva.

Victor Gyokeres continua il braccio di ferro con lo Sporting: vuole che la società rispetto l'accordo dello scorso anno Tra i nomi più caldi di questo calciomercato estivo, che prenderà ufficialmente il via il 1 luglio, spicca senza dubbio quello di Viktor Gyokeres. Il centravanti svedese, reduce da una stagione semplicemente mostruosa con lo Sporting .

Gyokeres, ora il Napoli è un rivale dell’Arsenal: Conte lo vuole. Lo Sporting chiede 80 milioni (Mirror) - Gyokeres, il talentuoso bomber dello Sporting Lisbona, è diventato un obiettivo caldo per il Napoli, ora in competizione con l'Arsenal.

Napoli, caccia al bomber del futuro Il club azzurro vuole investire pesante in attacco e il nome in cima alla lista è quello di Viktor Gyokeres, 27 anni, attaccante svedese dello Sporting Lisbona. 54 gol in stagione, 97 reti in 102 presenze con lo Sporting: nu

Il sogno proibito per l'attacco del Milan si chiama Viktor Gyokeres Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nella lista dei desideri rossoneri ci sarebbe anche l'attaccante svedese dello Sporting #Retegui #Gyokeres #AcMilan

Gyokeres Juve, lo svedese vuole quella squadra! Ultime; Juve, pronti 70 milioni per Gyokeres: lo Sporting ne vuole 80; Juve, l’Arsenal ha l’accordo con Sesko. Si libera la strada per Gyokeres.

Dal Portogallo: Gyokeres vuole lasciare lo Sporting, le ultime - Dopo due stagioni con più goal segnati (102) che presenze (97), l'attaccante. Secondo ilbianconero.com

Dal Portogallo - Gyokeres valuta di non presentarsi al raduno dello Sporting - A BOLA ha riferito che Gyokeres potrebbe prendere in considerazione l'idea di non presentarsi all'inizio della pre- Segnala tuttojuve.com