Gyokeres Juventus adesso è guerra aperta con lo Sporting Lisbona! Dopo le parole del presidente del club portoghese lo svedese ha reagito così Ultimissime

Tensione alle stelle tra Viktor Gyokeres e lo Sporting Lisbona: dopo le parole del presidente portoghese, lo svedese si scatena, dimostrando di essere pronto a tutto. La situazione si fa sempre piĂą calda nel mondo del calcio, con il futuro del talento in bilico tra sfide e recriminazioni. Cosa riserverĂ il prossimo capitolo di questa intricata vicenda? Restate con noi per scoprire gli ultimi sviluppi.

Gyokeres Juventus, lo svedese non ci sta! Non ha gradito le parole del presidente dello Sporting Lisbona e ha reagito così: cosa filtra sul suo futuro. Il presidente dello Sporting Lisbona, Frederico Varandas parla. Viktor Gyokeres risponde in modo forte e chiaro. Le parole del numero del club portoghese non sono passate inosservate all’attaccante svedese, che adesso lancia un segnale di “guerra” aperta al suo club. Stando a quanto si apprende dall’edizione odierna di Record, il bomber scandinavo non ha intenzione di tornare ad allenarsi e a giocare per il club della capitale lusitana. Dal canto suo, vale il patto di uscita concordato la scorsa estate insieme all’ex DS Hugo Viana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gyokeres Juventus, adesso è “guerra” aperta con lo Sporting Lisbona! Dopo le parole del presidente del club portoghese, lo svedese ha reagito così. Ultimissime

Sporting Lisbona campione: i contorni di un bis storico e la firma (a suon di gol) di Viktor Gyokeres - Lo Sporting Lisbona conquista il campionato portoghese per la seconda volta consecutiva, tra i sorrisi di Viktor Gyokeres e il ritorno di un successo storico dopo quasi sette decenni.

