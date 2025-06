Gyokeres Juve annuncio del presidente dello Sporting Varandas | Non dirò quale sarà il prezzo lui lo sa Ma non partirà per questa cifra!

Il futuro di Viktor Gyokeres resta avvolto nel mistero, ma una cosa è certa: lo Sporting lo tutela e non lascerà partire il suo talento per meno di una cifra importante. Il presidente Varandas ha lasciato intendere che la trattativa è ancora aperta, mantenendo alta la suspense. La Juventus continua a monitorare con attenzione questa situazione, sperando di trovare la giusta occasione per portarlo in bianconero. La pista Gyokeres si infiamma: il mercato è ancora tutto da scrivere.

Gyokeres Juve, il presidente dello Sporting Varandas ha fatto questo annuncio sul futuro dell’attaccante che piace al club bianconero. Il presidente dello Sporting Varandas è uscito così allo scoperto sul futuro di Viktor Gyokeres, obiettivo del calciomercato Juve. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. PAROLE – «Non dirò quale sarà il prezzo, il giocatore lo sa. Posso dire che Viktor non se ne andrà per 60 milioni più 10 milioni di bonus». La stagione 202425 ha consacrato Viktor Gyokeres come uno dei centravanti più dominanti e letali del calcio mondiale. L’attaccante svedese ha vissuto un’annata semplicemente mostruosa con la maglia dello Sporting CP, trasformandosi da ottimo finalizzatore a macchina da gol implacabile, capace di trascinare la sua squadra quasi da solo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gyokeres Juve, annuncio del presidente dello Sporting Varandas: «Non dirò quale sarà il prezzo, lui lo sa. Ma non partirà per questa cifra!»

