Guler all’Inter è possibile? Dal Real Madrid posizione netta

Arda Guler, giovane talento turco, sta attirando le attenzioni di molti top club, tra cui l'Inter. Tuttavia, secondo Fabrizio Romano, il Real Madrid mantiene una posizione ferma e netta sulla sua permanenza. Con Xabi Alonso che lo sta valorizzando nel Mondiale per Club, il futuro del giocatore potrebbe prendere una piega diversa da quella ipotizzata. La situazione resta avvincente e in continua evoluzione, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Arda Guler all’Inter è una voce che è rimbalzata negli ultimi mesi in piĂą ambienti. Fabrizio Romano sul suo canale Youtube spiega la posizione, netta, del Real Madrid a riguardo. SMENTITA – Arda Guler è uno dei talenti piĂą importanti del panorama internazionale. Xabi Alonso, nuovo allenatore del Real Madrid, lo sa bene e nel Mondiale per Club lo sta impiegando con notevole continuitĂ . Con Ancelotti lo spazio era meno e si era parlato di un possibile addio verso l’ Inter. Fabrizio Romano, sul suo canale Youtube, ci tiene a smentire totalmente queste voci improbabili sul calciatore turco: «In tanti chiedono di Arda Guler all’Inter. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Guler all’Inter è possibile? Dal Real Madrid posizione netta

In questa notizia si parla di: guler - inter - realmadrid - posizione

