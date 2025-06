Guinzate confermate mentre Messi affronta l’ex squadra per la prima volta

Prepariamoci a un evento storico: Lionel Messi, a soli 38 anni, affronta per la prima volta la sua ex squadra, il Paris Saint-Germain, con l’Inter Miami negli ottavi di finale della Coppa del Mondo del Club ad Atlanta. Un match che promette emozioni intense e ricordi indelebili. La sfida tra passato e presente si prospetta come uno degli incontri più avvincenti di questa competizione. Non perdere questo spettacolo unico nel suo genere!

2025-06-29 17:20:00 Ecco quanto riportato poco fa: Lionel Messi si schiererà contro una ex squadra per la prima volta in assoluto mentre l’Inter Miami affronterà Paris Saint-Germain ad Atlanta negli ultimi 16 della Coppa del Mondo del Club. In uno dei dispositivi knockout più accattivanti nei tornei finora, Messi-che ha compiuto 38 anni solo pochi giorni fa-incontra il club per i quali ha fatto più di 50 apparizioni in quello che era un periodo in gran parte infelice per l’argentino tra il 2021 e il 2023. Tuttavia, il vincitore di otto volte Ballon d’Or continua a produrre spettacoli che credono alla sua età-il più recente è un calcio libero abbagliante che ha segnato contro l’FC Porto nella fase a gironi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Alle 18 Leo #Messi affronterà una sua ex squadra per la prima volta in carriera. #LuisEnrique lo ha allenato per 3 stagioni al Barcellona e lo conosce molto bene: anche a 38 anni, per fermarlo non bastano solo 2 giocatori

Messi da ex? Evento mai visto prima! Contro il PSG sarà la prima volta assoluta in carriera che l'argentino affronta un suo ex club in gara ufficiale. Una sfida dal sapore unico, tutta da vivere.

Mondiale, Messi in campo contro una sua ex squadra per la prima volta in carriera: non era mai accaduto in oltre vent’anni; Messi si reincontra con il PSG negli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025; Luis Enrique Esalta Messi Prima del Duello con l’Inter Miami: «Con la Palla è Unico».

