Guerra nucleare gli scienziati avvertono | Fino a 6 miliardi di morti in caso di conflitto globale

Secondo le stime di recenti studi pubblicati su riviste scientifiche internazionali, una guerra nucleare globale potrebbe causare fino a 6 miliardi di morti, portando l'umanità sull'orlo dell'estinzione. Gli scienziati lanciano un forte allarme: il rischio di un inverno nucleare e di carestie devastanti mette in discussione il nostro futuro comune. È quindi fondamentale agire con urgenza per prevenire questa catastrofe.

Allarme della comunità scientifica: una guerra nucleare su larga scala tra potenze come Stati Uniti e Russia avrebbe conseguenze catastrofiche per l'intera umanità. Oltre alle vittime dirette, si rischia un inverno nucleare con carestie globali In caso di una guerra nucleare su vasta scala, il bilancio delle vittime potrebbe essere di proporzioni apocalittiche. Secondo le stime di recenti studi pubblicati su riviste scientifiche internazionali, come Nature Food, l'uso massiccio degli arsenali atomici oggi disponibili – circa 12.500 testate, in gran parte concentrate tra Stati Uniti e Russia – potrebbe causare la morte immediata di oltre 300 milioni di persone.

