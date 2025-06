Guerra a Gaza Mani Rosse Antirazziste incontra per la seconda volta il prefetto | consegnato un documento per il governo

In un momento di tensione e crisi umanitaria, Mani Rosse Antirazziste, gruppo apartitico di Forlì, si mobilita con coraggio per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulla drammatica situazione nella Striscia di Gaza. Dopo aver incontrato il prefetto per consegnare un documento al governo, si preparano a manifestare ogni giovedì alle 18.15 davanti alla Prefettura, chiedendo interventi concreti e azioni decisive dalla comunità internazionale. La loro voce diventa un richiamo forte alla solidarietà e alla pace.

Mani Rosse Antirazziste, gruppo apartitico costituitosi a Forlì per denunciare la gravissima situazione nella Striscia di Gaza, ha preso l’impegno di manifestare di fronte alla Prefettura ogni giovedì pomeriggio alle 18.15, per chiedere alla comunità internazionale di porre in essere ogni azione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: gaza - mani - rosse - antirazziste

"Stop al genocidio di Gaza", Mani Rosse Antirazziste chiede al Prefetto di essere portavoce presso il governo delle istanze - Mani Rosse Antirazziste di Forlì si mobilita per fermare il genocidio di Gaza, denunciando la violenza subita dal popolo palestinese.

Gaza, continuano le proteste. Manifestanti accolti dal prefetto. E la cultura aderisce a ’R1pud1a’; Mani Rosse Antirazziste ricevute dal Prefetto di Forlì; Stop al genocidio di Gaza, Mani Rosse Antirazziste chiede al Prefetto di essere portavoce presso il governo delle istanze.

Mani Rosse Antirazziste ricevute dal Prefetto di Forlì - Un’ampia rappresentanza di Mani Rosse Antirazziste Forlì ha incontrato il Prefetto dottor Rinaldo Argentieri, che ci ha accolto in Prefettura, per ... pressenza.com scrive

Contro la guerra a Gaza sit-in delle ’mani rosse’: "Fermiamo le armi" - Il Resto del Carlino - La mobilitazione è nata sulla scia tracciata dal gruppo romano ’Mani rosse antirazziste ... Segnala ilrestodelcarlino.it