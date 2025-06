Guasto radar Pisa | notte in aeroporto per decine di passeggeri Ripartito anche Firenze

Una notte di caos e attesa all'aeroporto di Pisa, dove decine di passeggeri sono rimasti bloccati a causa di un improvviso guasto al centro radar del Nord Italia. Disagi e ritardi si sono estesi anche a Firenze, con voli riprogrammati e scali che hanno dovuto fare i conti con l’imprevisto. La situazione, seppur complessa, ha mostrato la resilienza degli operatori aeroportuali nel gestire l’emergenza. Vediamo come si è evoluta questa notte difficile.

Notte in aeroporto, a Pisa, per decine di passeggeri rimasti a terra a causa dei disagi e ritardi provocati dal guasto a un centro radar del nord che ha mandato in tilt ieri, 28 giugno 2025, l'operatività degli scali con centinaia di voli coinvolti in tutta Italia. Al 'Galilei' il terminal è rimasto aperto tutta la notte L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Guasto radar, Pisa: notte in aeroporto per decine di passeggeri. Ripartito anche Firenze

