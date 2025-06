Guasto radar ha fermato 320 voli in decollo o in atterraggio indagine Enac sulle cause In brandina in aeroporto come ottenere i rimborsi

Sabato sera, il malfunzionamento del radar ha paralizzato 320 voli in partenza e arrivo negli aeroporti del Nordovest, tra Milano, Torino, Genova e Bergamo. L’indagine Enac sta cercando di chiarire le cause di questo disservizio che ha lasciato a terra migliaia di passeggeri. Scopri come ottenere i rimborsi e quali sono i tuoi diritti in queste emergenze aeroportuali.

Aerei a terra negli aeroporti del Nordovest: da Milano a Torino, da Genova a Bergamo, cosa è successo nella serata di sabato? Un rallentamento al sistema di trasmissione dati del Centro. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Guasto radar ha fermato 320 voli in decollo o in atterraggio, indagine Enac sulle cause. In brandina in aeroporto, come ottenere i rimborsi

In questa notizia si parla di: guasto - radar - fermato - voli

Guasto radar Capodichino: passeggeri bloccati dentro l'aereo per Napoli che non parte - Un'improvvisa avaria al radar dell’aeroporto di Capodichino ha causato il blocco dei passeggeri all’interno degli aerei in attesa di partire per Napoli, generando caos e disagi per pendolari e turisti.

Mattinata di disagi all'Aeroporto Internazionale di Napoli-Capodichino, dove un guasto tecnico al radar di avvicinamento ha causato il caos nel traffico aereo. L'avaria, segnalata nelle prime ore della giornata, ha messo fuori uso il sistema di controllo del traffic Vai su Facebook

Guasto radar ha fermato 320 voli in decollo o in atterraggio, indagine Enac sulle cause. In brandina in aeropo; Caos voli: i radar mandano in tilt gli aeroporti del Nord Italia. Enav e Salvini: traffico tornato normale; 'Guasto radar ha fermato 320 voli, indagine Enac su cause'.

Guasto radar ha fermato 320 voli in decollo o in atterraggio, indagine Enac sulle cause. In brandina in aeroporto, come ottenere i rimborsi - Aerei a terra negli aeroporti del Nordovest: da Milano a Torino, da Genova a Bergamo, cosa è successo nella serata di sabato? Da ilmessaggero.it

Guasto radar e voli cancellati nel Nord Italia: come ottenere il rimborso - Una giornata da incubo per migliaia di passeggeri in partenza dagli aeroporti del Nord Italia, costretti a fare i conti con cancellazioni, ritardi e disagi a causa di un guasto al Centro ... leggo.it scrive