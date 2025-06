Guasto radar Enav | traffico aereo tornato alla normalità Ieri sera aeroporti del nord-ovest in tilt

Un guasto al radar ENAV ha causato disagi negli aeroporti del Nord-Ovest Italia, con voli cancellati e ritardi. Tuttavia, buona notizia: nella notte il traffico aereo è tornato alla normalità , ripristinando la calma nei cieli e rassicurando viaggiatori e operatori. La priorità ora è garantire la sicurezza e la puntualità delle future operazioni.

L'ente nazionale di assistenza al volo ha comunicato che il traffico aereo è tornato normale. Ieri sera, a causa di un guasto a un centro radar, era andato in tilt in tutti gli aeroporti del nord-ovest d'Italia. Cancellazioni avevano riguardato anche voli da e per la Puglia.

