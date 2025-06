Guasto radar Enav sulle cause | Problema riguardante connettività fornita e gestita da Tim afflusso dati a Sala Operativa ko

Il blackout del radar Enav di sabato sera ha causato un forte impatto sulla gestione del traffico aereo, mettendo in evidenza le criticità di un sistema complesso che coinvolge anche fornitori esterni come Tim. L'Enac si prepara a consegnare un report dettagliato al governo nei prossimi giorni, sottolineando l'importanza di analizzare tutta la filiera per prevenire futuri disservizi e garantire la sicurezza aeronautica.

Enac consegnerà nei prossimi giorni un report dettagliato al governo: "Bisognerà approfondire seguendo tutta la filiera che compone il sistema e che non è riferibile solo ad Enav, ci sono dei soggetti esterni" Il blackout radar che sabato sera ha messo in ginocchio una parte del traffico aereo.

Enav, identificato guasto al radar di Capodichino: non quantificabili tempi ritorno alla normalità - Enav ha segnalato un guasto al radar di Capodichino, che ha temporaneamente ridotto i voli in arrivo.

'Guasto radar ha fermato 320 voli, indagine Enac su cause' - "Ieri abbiamo lavorato per far ripristinare il sistema in raccordo con Enav a garanzia della tutela dei passeggeri, ora parte l'indagine per capire le origini dell'avaria ed attuare le azioni atte a s ... Scrive ansa.it