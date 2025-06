Guasto radar Enav ' problema connettività garantita da Tim'

I recenti guasti al radar ENAV e alle connessioni TIM hanno sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sull'efficienza del traffico aereo nel Nord-Ovest Italia. La serata di ieri ha evidenziato come problemi di connettività possano influenzare drasticamente il funzionamento dei sistemi di controllo. Con la rete temporaneamente compromessa, l'attenzione è ora puntata sulle misure di emergenza adottate e sulle strategie per garantire operatività in ogni situazione.

Nella serata di ieri si √® verificata un'avaria al sistema di trasmissione dati radar presso il Centro di Controllo d'Areadi Milano, responsabile della gestione del traffico aereo sul nord ovest d'Italia. Il problema ha riguardato la connettivit√† che consente l'afflusso dei dati radar alla sala operativa e che √® garantita da un fornitore esterno di telecomunicazioni, ovvero Tim. L'avaria ha interessato sia il collegamento principale sia quello di riserva della rete operativa Enet, che collega in modo ridondato tutti i siti Enav". Lo fa sapere Enav spiegando di aver "attivato immediatamente il proprio sistema di emergenza basato su connettivit√† satellitare, gestito da un provider alternativo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Guasto radar, Enav 'problema connettivit√† garantita da Tim'

