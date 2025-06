Guasto radar e caos voli nel Nordovest cosa è successo

Sabato 28 giugno, il Nordovest italiano ha vissuto un vero e proprio caos aeroportuale a causa di un guasto al radar che ha paralizzato il traffico aereo per oltre due ore. Circa 300 voli sono rimasti a terra, causando disagi enormi tra passeggeri e operatori. Ma cosa è successo realmente? Scopriamo i dettagli di questa emergenza che ha messo in ginocchio il sistema di controllo del traffico aereo e le sue conseguenze.

Quella di sabato 28 giugno è stata una serata complessa per chi doveva partire verso e da i principali aeroporti del Nordovest: da Milano a Torino passando per Genova e Bergamo. Il traffico aereo è infatti rimasto bloccato per oltre due ore, coinvolgendo circa 300 voli rimasti tutti a terra, per via di una “problematica di trasmissione dati e connettività riscontrata presso il Centro di Controllo d’Area di Milano “. Ma esattamente cosa è successo? Cosa è successo ai voli sabato 28 giugno. Il problema che ha causato il caos è stato un guasto al radar?ENAV. Sabato 28?giugno, verso le 20:20–20:40, si è verificato un malfunzionamento nel sistema di trasmissione dati del Centro di Controllo d’Area di Milano (radar ENAV), che gestisce lo spazio aereo del Nord?Ovest, coinvolgendo Lombardia, Piemonte e Liguria. 🔗 Leggi su Lapresse.it