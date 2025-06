Guasto radar caos voli Nordovest Come funziona il centro di controllo andato in tilt?

Sabato 28 giugno, il traffico aereo nel Nordovest ha vissuto una serata di caos e incertezza, con decolli e atterraggi sospesi a causa di un guasto al sistema di trasmissione dati del centro di controllo di Milano. Ma come funziona realmente questo complesso meccanismo e cosa succede quando un centro operativo va in tilt? Scopriamo insieme cosa si cela dietro a questa emergenza e come viene gestita una crisi di questo tipo.

Quella di sabato 28 giugno √® stata una serata difficile per il traffico aereo nel Nordovest, con aerei a terra, a causa del rallentamento al sistema di trasmissione dati del centro di controllo d'area di Milano. Stop dei decolli e degli atterraggi, da Milano a Torino, da Genova a Bergamo. Poco prima di mezzanotte, l'Enav ha comunicato che il traffico aereo stava progressivamente tornando alla piena normalit√†. Ma cos‚Äô√® successo? E come funziona la sala radar andata in tilt?. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it ¬© Tg24.sky.it - Guasto radar, caos voli Nordovest. Come funziona il centro di controllo andato in tilt?

