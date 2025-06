Guasto al radar del Nord Italia Enav | Problemi alla rete Tim Le polemiche? Inutili garantita la sicurezza | Come ottenere i rimborsi

Una notte di caos nel Nord Italia: il guasto al radar e ai problemi di rete TIM hanno causato decine di voli bloccati e deviazioni, alimentando polemiche e timori sulla sicurezza. L’Enav rassicura che, in emergenza, si è attivata una connessione satellitare per garantire il controllo del traffico aereo. Scopri come ottenere rimborsi e cosa fare in queste situazioni critiche, perché proteggere i tuoi diritti è fondamentale in momenti di crisi.

L'Enav ricostruisce quanto avvenuto nella serata di ieri, con decine di voli bloccati e deviati dagli aeroporti dell'Italia nord-occidentale: «Il problema ha riguardato la connettività che consente l'afflusso dei dati, garantita da Tim. In emergenza abbiamo attivato una connessione satellitare alternativa».

