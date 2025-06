Guasto al centro radar Si blocca il traffico aereo

Un improvviso guasto al centro radar di Linate ha causato un blocco totale del traffico aereo su Lombardia, Piemonte e Liguria, lasciando i cieli vuoti e le piste deserte. La sequenza di ore di caos ha messo in crisi i voli, con conseguenze estese anche agli aeroporti vicini come Pisa, evidenziando quanto il sistema di controllo sia fondamentale per la mobilità moderna. Una notte da ricordare, che ci invita a riflettere sulla nostra dipendenza dalla tecnologia.

Nei cieli di Lombardia, Piemonte e Liguria nessun aereo. Una sera e un inizio notte sgombro di luci, per un guasto al sistema di controllo radar dell’area, basato a Linate. Impossibile atterrare a Milano, Genova e Torino. Impossibile anche sorvolare quest’area del Paese. Due ore di blocco totale e una falsa ripartenza, prima del ritorno progressivo alla normalità . Ripercussioni pesanti anche sugli scali delle zone limitrofe, compresa Pisa dove acune compagnie aeree hanno dato assistenza con viveri e acqua ai passeggeri bloccati. Chi era in volo è stato deviato altrove, chi doveva atterrare è stato dirottato su altri scali, chi doveva partire è rimasto ai cancelli, in attesa di un aereo che non è partito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Guasto al centro radar. Si blocca il traffico aereo

