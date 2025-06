Guasto al centro radar ieri coinvolti almeno 322 voli Oggi la situazione è tornata alla normalità Cosa è successo

I cieli italiani hanno vissuto un brivido ieri a causa di un grave guasto al centro radar di Milano, coinvolgendo almeno 322 voli. Dopo ore di tensione, oggi la situazione si è completamente normalizzata, con 232 voli tornati alla regolare operatività. Ma cosa ha causato questa interruzione improvvisa e come si sono risolti i disagi? Scopriamo insieme i dettagli di questa effimera crisi e le misure adottate per garantire la sicurezza e la regolarità del traffico aereo.

Roma, 29 giugno 2025 - La situazione nei cieli italiani √® tornata regolare, dopo il blocco temporaneo che era stato causato da un guasto al centro radar di Milano. Gi√† dalla tarda serata di ieri il traffico aereo nell'area nord ovest del paese lentamente aveva ripreso. Ieri per i voli degli aeroporti interessati si sono registrati ritardi, riprogrammazioni e cancellazioni, poi in serata l'Enav ha comunicato la soluzione alla "problematica di trasmissione dati e connettivit√† riscontrata presso il Centro di Controllo d'Area di Milano" grazie "al tempestivo intervento del proprio personale tecnico-operativo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Guasto al centro radar, ieri coinvolti almeno 322 voli. Oggi la situazione √® tornata alla normalit√†. Cosa √® successo

