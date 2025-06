Guasto al centro radar di Milano disagi anche all' aeroporto Catullo

Nord Italia, dove i voli hanno subito significativi ritardi e cancellazioni a causa del guasto al centro radar di Milano. Dopo ore di disagi, la situazione si è finalmente ristabilita il 29 giugno, ma l'intera regione ha vissuto un’intensa giornata di inconvenienti nel settore aereo. La ripresa delle attività ha portato sollievo ai passeggeri, evidenziando quanto un malfunzionamento tecnico possa influenzare le rotte e i programmi di viaggio.

Oggi, 29 giugno, la situazione è tornata alla normalitĂ , ma un guasto al centro radar Enav di Linate ha complicato gli spostamenti aerei nel Nord Italia, con disagi anche all'aeroporto Catullo di Villafranca di Verona. L'area maggiormente colpita da ritardi e cancellazioni è stata quella del. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: guasto - centro - radar - disagi

Autobus guasto: centro storico paralizzato / FOTO - Un autobus in panne nel centro storico di Firenze ha causato il caos questa mattina intorno alle 11, bloccando il traffico in via Bufalini e paralizzando la zona.

Il traffico aereo sta tornando alla normalitĂ in Italia. Lo hanno comunicano @ENAVSpA e @mitgov_it. Ieri sera, per un guasto tecnico al radar del Centro di Controllo d'Area di Milano, soppressi circa 300 voli nel Nord-Ovest: forti disagi a Milano, Bergamo, Ge Vai su X

Caos voli dopo il guasto al centro radar: disagi anche a Pisa e Firenze Vai su Facebook

Guasto al centro radar nel nord Italia, 300 voli sospesi a Milano, Bergamo, Torino, Genova. Che cosa è successo?; Guasto radar. Enav, traffico aereo torna alla normalità dopo ore di tilt. Oltre 300 voli cancellati; Caos voli, i radar mandano in tilt gli aeroporti del Nord Italia. Enav: ora traffico normale. Indagine Enac su cause.

Guasto ai radar, notte in aeroporto a Pisa per diversi passeggeri - Toscana Aeroporti ha allestito 86 brandine mentre l'Aeronautica militare ha messo a disposizione le sue piazzole per ospitare i tanti aerei dirottati. Scrive rainews.it

Per decine passeggeri notte in aeroporto Pisa con guasto radar - Notte in aeroporto a Pisa per decine di passeggeri rimasti a terra a causa dei disagi e ritardi provocati dal guasto a un centro radar del nord che ha mandato in tilt ieri l'operatività degli scali co ... Segnala msn.com