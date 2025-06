Guasto al centro radar bloccati i voli del Nord Italia

I primi problemi sono emersi poco prima delle 21, quando un guasto tecnico al centro radar ha bloccato i voli nel nord Italia. Decine di partenze e arrivi sono stati cancellati, creando disagi negli aeroporti di Milano, Torino, Genova e Bergamo. La causa sembra essere un malfunzionamento nella rete di trasmissione dati del Centro di Controllo d’Area, lasciando il settore in attesa di una rapida soluzione. La situazione è ancora in evoluzione e le ripercussioni si fanno sentire.

