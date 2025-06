Guasto ai radar voli bloccati in tutto il Nord Italia | cosa è successo? Decolli e atterraggi sospesi per ore

Un blackout ai radar ha paralizzato il traffico aereo nel Nord Italia, causando decolli e atterraggi sospesi per ore e provocando disagi per migliaia di viaggiatori. Gli aeroporti di Milano, Bergamo, Torino e Genova sono stati particolarmente colpiti, lasciando intere fasce di voli in sospeso e creando una mattinata di caos. La situazione, ancora sotto controllo, richiede interventi immediati per ripristinare la normalità e garantire la sicurezza di tutti.

Disagi nella serata di sabato per migliaia di passeggeri. Coinvolti gli aeroporti di Milano, Bergamo, Torino, Genova. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Guasto ai radar, voli bloccati in tutto il Nord Italia: cosa è successo? Decolli e atterraggi sospesi per ore

In questa notizia si parla di: guasto - radar - voli - bloccati

Guasto radar Capodichino: passeggeri bloccati dentro l'aereo per Napoli che non parte - Un'improvvisa avaria al radar dell’aeroporto di Capodichino ha causato il blocco dei passeggeri all’interno degli aerei in attesa di partire per Napoli, generando caos e disagi per pendolari e turisti.

Aerei in Italia, guasto al centro radar: bloccati i voli nel Nord Ovest, da Milano a Torino. «Via con le prime ripartenze» | http://Corriere.it Vai su X

ULTIM'ORA - AEREI IN ITALIA, GUASTO AL CENTRO RADAR: BLOCCATI I VOLI NEL NORD OVEST, DA MILANO A TORINO Un guasto a un centro radar, avvenuto poco prima delle 21 di sabato sera, ha costretto allo stop tutti gli aerei in partenza Vai su Facebook

Napoli, guasto al sistema radar: voli cancellati e ritardi a Capodichino; Voli bloccati nel Nord Ovest, risolto il guasto radar; Ripartiti i primi voli dopo il guasto ai radar negli aeroporti del Nord-Ovest: «Il traffico aereo sta tornando alla normalità .

Guasto radar, voli bloccati nel Nord Italia: cosa è successo? Decolli e atterraggi sospesi per ore - Coinvolti gli aeroporti di Milano, Bergamo, Torino, Genova ... Da corriere.it

Il guasto al centro radar. Linate e Malpensa “al buio“. Bloccati migliaia di passegeri - In tarda serata problema risolto, ma la piena operatività tornerà solo oggi. Scrive msn.com