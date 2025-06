Guasto ai radar e voli cancellati Tim risponde a Enav | noi estranei ai fatti

Un blackout ai radar ha causato la cancellazione di numerosi voli nel Nord-Ovest italiano, lasciando migliaia di passeggeri in attesa e generando un evidente caos nei cieli. Enav e Tim si scambiano le responsabilitĂ , alimentando un'ombra di incertezza sulla causa del fallimento. Mentre le autoritĂ indagano, i viaggiatori si chiedono chi pagherĂ il prezzo di questa crisi tecnologica. La veritĂ , nel frattempo, sembra ancora lontana.

Milano, 29 giugno 2025 - E ora inizia il rimpallo delle responsabilitĂ sul blocco del sistema radar che regola il traffico aereo nel nord-ovest d’Italia lasciando a pied i migliaia di passeggeri e dirottando oltre 300 voli. A Enav che indicava la causa in un problema che ha riguardato la connettivitĂ che consente l'afflusso dei dati radar alla sala operativa, risponde Tim che gestisce il servizio. “ Estranei a quanto accaduto”, è il perentorio commento.. Guasto ai radar e voli cancellati, quando e come è possibile chiedere un risarcimento La versione di Tim. ''Nel prendere atto del comunicato stampa di Enav, Tim precisa che la trasmissione dei dati viene garantita da sistemi ridondanti per cui, ove non funzioni un canale, se ne attiva un altro di backup ''. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it