Guasto ai radar e voli cancellati quando e come è possibile chiedere un risarcimento

Il guasto ai radar nei cieli di Milano ha causato il caos con circa 300 voli cancellati o fortemente ritardati. Ma cosa dice la normativa e come possono i passeggeri ottenere un risarcimento? La risposta dipende dalla responsabilità e dalle condizioni dell’incidente. Scopriamo insieme come agire e quali diritti spettano a chi si trova coinvolto in situazioni simili, anche quando il problema non è imputabile alle compagnie aeree.

Milano. 29 giugno 2025 - E adesso cosa succede per i passeggeri dei 300 voli circa rimasti coinvolti nelle cancellazioni o fortissimi ritardi dovuto al guasto alla rete radar sui cieli del nord-ovest d’Italia?. Considerando che il caos non è ascrivibile alle compagnie aeree è impossibile richiedere un indennizzo, dai 200 ai 600 euro, a loro come accade invece nel caso di una loro responsabilitĂ diretta. I vettori sono comunque tenuti a offrire assistenza ai passeggeri rimasti a piedi o fatti atterrare in altri aeroporti. Voli per Milano e il Nord Italia bloccati in cielo: decine di aerei dirottati per un’avaria ai radar di terra Una spiegazione viene data dall’ Aduc, l’Associazione Diritti Utenti e Consumatori Il rimborso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Guasto ai radar e voli cancellati, quando e come è possibile chiedere un risarcimento

