Guasto ai radar e caos voli è l’ora delle accuse Il Pd | Salvini venga in Parlamento Esposto del Codacons

Il caos dei voli e le accuse infuriano dopo il guasto ai radar di Linate: ore di paralisi, disagi e polemiche infuocate. I deputati PD chiedono responsabilità , mentre il Codacons denuncia un colpo duro per i passeggeri. In questo scenario di tensione, il dibattito si accende: Salvini venga in Parlamento a chiarire la sua posizione. La vicenda mette in evidenza quanto sia fondamentale garantire la sicurezza e l’efficienza dei nostri aeroporti.

Milano, 29 giugno 2025 – Il giorno dopo il guasto  al sistema di trasmissione dati del Centro di controllo d’area di Linate,  che per oltre due ore ha causato una paralisi dei voli in partenza e in arrivo su tutti gli aeroporti del Nord Ovest, Linate, Malpensa, Bergamo, Torino e Genova, arrivano i j’accuse. I deputati del Partito Democratico Anthony Barbagallo, capogruppo Pd in Commissione Trasporti, e Andrea Casu, vicepresidente della stessa commissione, annunciano la presentazione di un’interrogazione parlamentare urgente per fare piena luce sulle cause del guasto informatico che ha mandato in tilt il traffico aereo  in un fine settimana cruciale per milioni di viaggiatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it