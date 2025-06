Guasto ai radar aeroporti in tilt e 3oo voli fermi | cos’è successo ieri negli scali del Nord Ovest?

Guasto ai radar negli aeroporti del Nord Ovest ha causato il blocco di oltre 300 voli, creando un caos senza precedenti. Problemi di connettivitĂ hanno impedito il regolare svolgimento delle operazioni di volo, portando alla sospensione temporanea di partenze e arrivi per garantire la sicurezza. Un episodio che evidenzia quanto la tecnologia sia cruciale nel trasporto aereo e quanto sia importante affidarsi a sistemi resilienti. La situazione resta sotto controllo mentre le autoritĂ lavorano per ripristinare la normalitĂ .

Sembrerebbe che a causare i principali disagi sia stato un problema di connettivitĂ che non ha permesso di portare a termine le consuete operazioni di volo in quanto la trasmissione dei dati ha subito un forte rallentamento. "Per garantire i piĂą elevati standard di sicurezza operativa, è stato deciso di sospendere temporaneamente le partenze e gli arrivi negli aeroporti interessati", ha infatti dichiarato l'Enav.

