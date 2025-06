Guasto ai radar a Milano è giallo sulle cause del blackout Esposto in Procura e interrogazione a Salvini | Verificare minacce esterne

Il blackout ai radar di Milano ha causato caos e disagi per migliaia di viaggiatori, spingendo le autorità a indagare sulle cause del guasto. Con voli cancellati e dirottati, l’incidente ha sollevato molte domande sulla sicurezza e sulle possibili minacce esterne, ora al centro di un’interrogazione a Salvini e di un esposto alla procura. È il momento di fare chiarezza su quanto accaduto e garantire la tutela dei passeggeri.

Voli cancellati o dirottati, disagi per migliaia di passeggeri. Ora che l’emergenza per il guasto ai radar di Milano sembra essere rientrata, è il momento di comprendere le cause del blackout. Le autorità preposte hanno già annunciato l’avvio di un’inchiesta. Il Codacons ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Milano per interruzione di pubblico servizio, mentre la società RimborsoAlVolo ha fatto sapere che i passeggeri coinvolti nei disagi hanno diritto a rimborsi ed assistenza. Inoltre, il deputato del Partito democratico Marco Laus ha presentato un’interrogazione al governo. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Guasto ai radar a Milano, è giallo sulle cause del blackout. Esposto in Procura e interrogazione a Salvini: “Verificare minacce esterne”

