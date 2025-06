Guardrail divelto e lampioni spenti al viale delle Dune i ciclisti e i pedoni rischiano di cadere

Nel cuore di Agrigento, il Viale delle Dune si trasforma in un pericolo silenzioso: guardrail divelto e lampioni spenti creano un'ombra di insicurezza per ciclisti e pedoni. La scarpata a pochi passi si rivela un rischio concreto, specialmente nelle ore buie, mettendo a repentaglio l’incolumità di chi attraversa questa zona. È urgente intervenire per ripristinare sicurezza e tranquillità per tutti.

Guardrail divelto e lampioni spenti nel viale delle Dune, all'altezza del cosiddetto Belvedere dove sono stati collocati da tempo dei vasi ornamentali. Ciclisti e pedoni, come segnalato ad AgrigentoNotizie, la sera rischiano di non vedere la mancanza di barriere e cadere nella scarpata che. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

