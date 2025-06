GTWC Europe Lamborghini trionfa nella 24 Ore di Spa per la prima volta 3° posto Ferrari n 51

Il tricolore italiano sventola con orgoglio a Spa-Francorchamps, dove Lamborghini conquista la sua prima storica vittoria nella 24 Ore del GT World Challenge Europe. Un risultato straordinario che premia l’eccellenza, la passione e l’ingegno del marchio bolognese, ora tra i grandi protagonisti della competizione. Questa impresa segna un nuovo capitolo emozionante nel motorsport italiano, dimostrando che il talento tricolore continua a brillare sui circuiti internazionali.

Il tricolore sventola a Spa-Francorchamps al termine della 24 Ore valida per il GT World Challenge Europe Powered by AWS grazie alla strepitosa affermazione di Lamborghini, Grasser Racing Team ed il forte terzetto composto da Mirko BortolottiLuca EngstlerJordan Pepper. Il marchio bolognese ottiene il primo successo della propria storia in Belgio dopo una prova semplicemente perfetta. Lamborghini diventa il sesto costruttore differente a vincere in altrettanti anni la competizione GT più importante al mondo battendo la Porsche n. 96 Rutronik Racing e la Ferrari n. 51 AF Corse. Sven MullerPatric NiederhauserAlessio Picariello e Alessandro Pier GuidiAlessio RoveraVincent Abril completano nell’ordine in seconda ed in terza piazza. 🔗 Leggi su Oasport.it