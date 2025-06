Grosseto | Piper dalla Svizzera esce di pista a Scarlino Due feriti

Un volo dalla Svizzera si trasforma in un incidente a Scarlino, Grosseto: un Piper esce di pista durante l’atterraggio, causato dal vento in coda. Due persone sono rimaste ferite nell’impatto sull’aviosuperficie in erba, una pista di circa 700 metri. Un episodio che ricorda quanto le condizioni meteorologiche possano influenzare anche i voli più tranquilli, sottolineando l’importanza della massima attenzione nel settore aeronautico.

Due feriti nell'atterraggio 'lungo' di un aereo Piper sull'aviosuperficie di Scarlino (Grosseto), una pista autorizzata in erba di circa 700 metri. Il velivolo proveniva dalla Svizzera e nella manovra di atterraggio sarebbe stato condizionato dal vento in coda, che lo ha spinto oltre L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Grosseto: Piper dalla Svizzera esce di pista a Scarlino. Due feriti

