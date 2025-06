Grosio incendio in un’autofficina | danni ingenti Ipotesi dolosa

Un incendio devastante ha sconvolto l’autofficina di Grosio nella notte tra sabato e domenica, causando danni ingenti e sospetti di natura dolosa. I Vigili del fuoco, intervenuti con prontezza, hanno lavorato per ore per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. La scena di distruzione solleva molteplici interrogativi sulle origini dell’incendio, alimentando il timore che si possa trattare di un gesto intenzionale. La comunità è in attesa di chiarimenti e di una rapida indagine che faccia luce sulla vicenda.

Grosio (Sondrio), 29 giugno 2025 – Un i ncendio è divampato, nella notte tra sabato e domenica, in un'autofficina a Grosio, in Valtellina. I Vigili del fuoco del distaccamento di Tirano con i volontari della stessa cittadina al confine con la Svizzera e i volontari di Grosotto sono stati impegnati dalle 4,30 alle 7,30 per domare le fiamme. Ingenti i danni: due carroattrezzi distrutti, un furgoncino Iveco Daily e una Toyota, ed uno danneggiato, un Isuzu pick up. Sul posto, per i rilievi di rito, i carabinieri di Tirano, guidati dal capitano Riccardo Angeletti, che stanno cercando di risalire alle cause del rogo, di cui si sospetta la matrice dolosa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Grosio, incendio in un’autofficina: danni ingenti. Ipotesi dolosa

