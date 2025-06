Grifo si accende il mercato degli attaccanti Anche la B mette gli occhi su Bacchin

Il mercato degli attaccanti esplode di passione, e anche in Serie B il nome di Bacchin brilla tra gli obiettivi caldi. Il reparto offensivo diventa il fulcro delle trattative, tra arrivi emozionanti e partenze strategiche. Mentre il Perugia si prepara a valutare le sue pedine, i club neopromossi e di Serie C si contendono con entusiasmo il talento dell’esterno. La corsa a Bacchin è ormai aperta, e il futuro si scrive sui campi di calcio.

È l’attacco il reparto che finisce sotto i riflettori. Sia per quanto riguarda le entrate che le uscite. Perché i giocatori del Perugia sono corteggiati dalle formazioni neopromosse in serie B. Mentre il Grifo sostiene di doverlo vedere all’opera, ci sono squadre che fanno la fila per avere Luca Bacchin. In serie C ce ne sono tante, su tutte c’è il Livorno dell’ex Formisano che ha già chiamato il Perugia per poter avere l’esterno prima del ritiro. Ma non solo la squadra toscana, ci sono due formazioni cadette che hanno chiesto informazioni: si tratta del Pescara e della Virtus Entella, entrambe hanno fatto il salto di categoria, chi direttamente chi attraverso i play off e vorrebbero rinforzare le fasce. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Grifo, si accende il mercato degli attaccanti. Anche la B mette gli occhi su Bacchin

In questa notizia si parla di: bacchin - grifo - accende - mercato

Grifo, si accende il mercato degli attaccanti. Anche la B mette gli occhi su Bacchin.

Grifo, si accende il mercato degli attaccanti. Anche la B mette gli occhi su Bacchin - In entrata, sul taccuino di Meluso spiccano i nomi di Emmausso e La Mantia ... Scrive sport.quotidiano.net

Grifo, the striker market heats up. Serie B also has its eyes on Bacchin - Incoming players, the names of Emmausso and La Mantia stand out on Meluso's notebook ... Riporta sport.quotidiano.net