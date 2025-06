Grease | John Travolta si presenta vestito da Danny Zuko e a sorpresa a una proiezione del film e poi posta il video

In un gesto che ha fatto impazzire i fan, John Travolta si è presentato a sorpresa vestito da Danny Zuko durante una proiezione di *Grease*, riempiendo il palco di energia e nostalgia. In forma smagliante, l’attore ha condiviso sui social un video della sua apparizione, lasciando il pubblico senza parole e dimostrando che il fascino di Zuko vive ancora forte. Un momento indimenticabile che ha ribadito come il cinema possa sorprendere e unire storie e persone.

Un John Travolta molto in forma partecipa a sorpresa a una proiezione di Grease, ritrovando sul palco il regista e una parte del cast del musical e mandando il pubblico in sollucchero. L'attore ha condiviso su Instagram una sua foto con l'abito di scena e un video della sua apparizione. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Grease: John Travolta si presenta vestito da Danny Zuko e a sorpresa a una proiezione del film e poi posta il video

