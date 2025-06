Graziani avverte Inter e Juve | Come faranno a prepararsi? Il Mondiale per Club si farà sentire

Francesco Graziani mette in guardia Inter e Juve: il Mondiale per Club negli Stati Uniti richiede impegno e strategia, ma come si prepareranno le grandi italiane per affrontare al meglio questa sfida? Le sue parole, piene di saggezza e esperienza, ci fanno riflettere sulle sfide che attendono i club e il loro futuro nel panorama internazionale. È un avvertimento che potrebbe cambiare il modo di pensare alla prossima stagione.

Le parole di Francesco Graziani su Inter e Juve, impegnate negli Stati Uniti nel Mondiale per Club e che potrebbero pagare il conto la prossima stagione Francesco Graziani, ex attaccante campione del mondo e allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per commentare alcuni temi caldi legati al futuro dei giovani e alle fatiche . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Graziani avverte Inter e Juve: «Come faranno a prepararsi? Il Mondiale per Club si farà sentire»

In questa notizia si parla di: graziani - inter - juve - mondiale

Graziani: «Napoli scudetto e Inter Champions League: perfetto!» - Questa domenica potrebbe decidere lo scudetto, con Napoli e Inter a un punto di distanza. Ciccio Graziani, ospite a Sport Mediaset, commenta le sfide cruciali di stasera, quando sette partite in contemporanea metteranno alla prova il destino del campionato.

Ultima partita del girone per #Inter e #Juventus alle porte per accedere alla fase ad eliminazione diretta ed andare ancora avanti nel #MondialeperClub. Ma quanto peserà sulla prossima stagione? #Cecchi: «Questo Mondiale può rischiare davvero d Vai su Facebook

Graziani: Ho dubbi legati sia all'Inter che alla Juventus, che hanno...; Cesari: 3 regole per l'arbitro di Juve-Inter; Graziani: Pioli alla Juve? Vi dico la mia.

Inter e Juventus agli ottavi del Mondiale per Club. I nerazzurri da primi, i bianconeri secondi - L’Inter ha vinto il proprio girone, la Juventus è approdata agli ottavi da seconda. Da blitzquotidiano.it

Juventus e Inter, il Mondiale per club vi fa ricchi: quanto guadagnano con gli ottavi - Ecco quanto potrebbero guadagnare Juve e Inter in totale con i premi FIFA fino alla vittoria finale ... Scrive sport.virgilio.it