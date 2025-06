Grande Fratello Gold | ecco quale ex coppia potrebbe varcare la porta rossa nell’edizione speciale

Il countdown è iniziato: a settembre torna il Grande Fratello Gold, l'edizione speciale che festeggia i 25 anni del celebre reality italiano. Tra le novità e le sorprese, si vocifera già di possibili ritorni e nuove coppie pronte a incantare il pubblico. Ma chi potrebbe varcare la porta rossa nell’edizione più attesa dell’anno? Scopriamo insieme le anticipazioni sui concorrenti più chiacchierati!

A settembre partirà il Grande Fratello Gold, la versione che celebra i 25 anni del programma. Le indiscrezioni sul cast iniziano a circolare con insistenza, alimentando la curiosità dei fan. Il Grande Fratello Gold si prepara a celebrare i 25 anni del reality più famoso d'Italia con un'edizione speciale ricca di sorprese. In queste ultime ore stanno iniziando a circolare le prime indiscrezioni sui possibili concorrenti che a settembre varcheranno la porta rossa del programma affidato anche quest'anno ad Alfonso Signorini. Le ultime indiscrezioni sul cast del GF Gold Tra autocandidature di ex gieffini ed ex naufraghi, sembra che la produzione abbia messo gli occhi anche su alcuni personaggi di spicco del mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Grande Fratello Gold: ecco quale ex coppia potrebbe varcare la porta rossa nell’edizione speciale

