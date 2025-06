Granchio blu all’Emilia-Romagna 2,9 milioni a fronte di 17 milioni di danni

L’invasione del granchio blu in Emilia-Romagna ha causato danni per 17 milioni di euro, con un impatto economico totale di 29 milioni. Questa specie aliena, introdotta nel 2022, compromette l’ecosistema marino e mette a rischio la sopravvivenza dei pescatori locali. Per fronteggiare questa emergenza, il governo e la Regione hanno stanziato nuovi fondi. Ma qual è il futuro della pesca in questa regione? La risposta potrebbe cambiare tutto.

L’invasione del granchio blu mette in ginocchio i pescatori così il governo nazionale e la Regione Emilia-Romagna intervengono con nuovi stanziamenti per contenere i danni. Dal 2022, infatti, la specie di granchio callinectes sapidus, che in Italia era aliena, ha compromesso in modo gravissimo l’equilibrio dell’ecosistema marino e la sostenibilità economica delle attività di pesca e acquacoltura in diverse zone del Paese. Granchio blu, 2,9 milioni all’Emilia-Romagna. Il commissario straordinario di Governo, Enrico Caterino, ha firmato un’ordinanza che assegna 2,9 milioni di euro all’Emilia-Romagna nell’ambito di un pacchetto nazionale da 3,7 milioni, destinato anche a Veneto e Friuli Venezia Giulia, le altre due regioni pesantemente colpite dall’invasione del crostaceo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Granchio blu, all’Emilia-Romagna 2,9 milioni a fronte di 17 milioni di danni

In questa notizia si parla di: granchio - milioni - emilia - romagna

Granchio blu, il commissario Caterino assegna all'Emilia-Romagna 2,9 milioni di euro per gli indennizzi - L’emergenza granchio blu in Emilia-Romagna ha richiesto interventi immediati e risolutivi. Il commissario Caterino ha deciso di destinare quasi 3 milioni di euro per indennizzi, dimostrando attenzione alle sfide dei pescatori e delle comunità locali colpite.

È stato sbloccato un fondo di 3,7 milioni di euro per i danni causati dal granchio blu nel 2023, di cui 2,9 milioni per l’Emilia-Romagna. Una quota consistente riguarda Goro e le sue imprese, fortemente colpite. Queste risorse, previste dalla Legge 102, sono de Vai su Facebook

Granchio blu: 2,9 milioni di euro di indennizzi all’Emilia Romagna; Granchio blu, all’Emilia-Romagna 2,9 milioni a fronte di 17 milioni di danni; Granchio blu, 2,9 milioni per indennizzi all'Emilia Romagna.

Granchio blu: 2,9 milioni di euro di indennizzi all’Emilia Romagna - Romagna come indennizzi per chi ha subito danni dall’emergenza granchio blu. ilsole24ore.com scrive

L’emilia-romagna riceve 2,9 milioni di euro per i danni causati dal granchio blu nel 2022-2025 - Giulia con danni economici superiori a 16,8 milioni di euro; stanziati 3,7 milioni per risarcimenti e interventi d ... Scrive gaeta.it