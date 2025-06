Gran Premio d’Austria di Formula 1 incidente sulla pista | gru colpisce cartellone pubblicitario

Un episodio inatteso scuote il circuito di Spielberg, a poche ore dal tanto atteso Gran Premio d'Austria di Formula 1. Durante le operazioni di recupero di un veicolo rimasto incastrato nella ghiaia, una gru ha accidentalmente colpito un cartellone pubblicitario, provocando il crollo di un arco pubblicitario sulla pista. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma l’incidente solleva interrogativi sulla gestione delle operazioni di sicurezza. Di più sullo sviluppo della situazione...

Incidente sulla pista di Spielberg a poche ore dal via del Gran Premio d’Austria di Formula 1 (qui gli orari e dove vederlo ). Al termine della gara di F2 una gru, arrivata per recuperare un veicolo rimasto bloccato nella ghiaia, non ha ritratto il braccio meccanico e ha colpito un arco pubblicitario che si è schiantato sulla posta. Nessuno è rimasto ferito nell’incidente, di cui riportano i media locali. Secondo il Kronen Zeitung non è ancora chiaro se la gara di F1 potrĂ partire come previsto alle 15. I commissari di gara al Red Bull Ring – circa 30 aiutanti sono in servizio – stanno lavorando per rimuovere i singoli pezzi dalla pista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it