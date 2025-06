Gran finale all’Arsenale per le nozze di Bezos e Sanchez | notte di balli in maschera

Un’atmosfera magica e ricca di eleganza ha coronato i festeggiamenti per il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, con un grandioso ballo in maschera ispirato al '700 veneziano. Tra abiti sontuosi e danze sfrenate, la serata ha rappresentato un omaggio alle tradizioni più raffinate della Serenissima, lasciando tutti senza fiato. L’evento si è concluso così, tra sfarzo e allegria, con la promessa di ricordi indelebili.

Si è conclusa con una notte di balli, in un'atmosfera ispirata al '700 veneziano, la tre giorni di festeggiamenti per il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. L'evento finale, avvolto nel riserbo come il resto del programma, sarebbe stato un omaggio alla tradizione del Carnevale veneziano e ai fasti della Serenissima, con abiti opulenti, vistose parrucche, ballerine.

