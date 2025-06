GRAFFIO DA FENOMENA! Larissa Iapichino ribalta una gara difficile batte Mihambo e trionfa nel salto in lungo

In un contesto di sfide e incertezze, Larissa Iapichino si conferma una vera campionessa. Con una determinazione incrollabile, ha ribaltato le aspettative battendo la favorita Mihambo nel salto in lungo agli Europei a squadre. Quando tutto sembrava perduto, la giovane atleta ha dimostrato che la forza di volontà può trasformare le difficoltà in trionfi, scrivendo un nuovo capitolo di resilienza e vittoria nel mondo dello sport.

Una vera fuoriclasse si vede nel momento più duro, quando è con le spalle al muro, quando sta affrontando delle difficoltà e nel pieno delle avversità riesce a ribaltare la situazione, riemergendo dalle sabbie mobili con forza, grinta e caparbietà . Larissa Iapichino era in apnea dopo le prime quattro prove della gara di salto in lungo negli Europei a squadre, ferma a un per lei poco brillante balzo da 6.64 metri, trovato dopo un 6.49, un nullo e un 6.63. La fuoriclasse toscana occupava l ‘ottava posizione ed era ben lontana dai suoi standard, ma la Campionessa d’Europa indoor non si è tirata indietro nella bagarre e ha piazzato il graffio della pantera sulla pedana di Madrid. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - GRAFFIO DA FENOMENA! Larissa Iapichino ribalta una gara difficile, batte Mihambo e trionfa nel salto in lungo

In questa notizia si parla di: larissa - iapichino - gara - salto

Comincia da Palermo la stagione all'aperto di Larissa Iapichino: primi salti allo stadio delle Palme - La stagione all'aperto di Larissa Iapichino inizia a Palermo, dove la campionessa europea indoor del salto in lungo si prepara a calcare la pedana dello stadio delle Palme 'Vito Schifani'.

Meravigliosa Larissa. Fresca di un Argento in Diamond League e pronta agli Europei Larissa Iapichino ha in tasca un risultato importante. Il superamento della soglia dei 7m nel Salto in lungo Un limite che, anche a livello mentale, è stato egregiamente super Vai su Facebook

Italia, la Coppa Europa è ancora tua! Iapichino e Fabbri firmano il trionfo azzurro; Diamond League, Larissa Iapichino conquista il 2° posto nel salto in lungo; Larissa Iapichino abbatte il muro dei 7 metri a Palermo, miglior salto outdoor al mondo nel 2025.

Atletica - Italia Campione d’Europa per il secondo anno: Il salto di Larissa e il ritorno di Crippa trascinano la squadra - E questa volta a scrivere una pagina memorabile è stata Larissa Iapichino, che con un salto straordinario ha ribaltato l’esito della gara ... msn.com scrive

Coppa Europa: la zampata di Larissa ci porta il trionfo! LA COPPA E’ VINTA!!! - Inizio gara difficile per Larissa Iapichino nel salto in lungo, 6. Segnala msn.com