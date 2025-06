Gp di Assen di MotoGp Marc Marquez vince la gara e firma il successo numero 68 in classe regina

Un weekend da ricordare ad Assen, dove Marc Marquez conquista il suo 68° successo in MotoGP, consolidando la leadership mondiale. Sul circuito olandese, il talento spagnolo ha dato spettacolo, battendo avversari agguerriti e regalando emozioni indescrivibili agli appassionati. La sua vittoria non è solo un traguardo personale, ma anche un messaggio potente a tutta la griglia di partenza: la leggenda continua. E questa vittoria firmata Marquez apre nuovi scenari nel campionato...

Assen, 29 giugno 2025 – Uno stellare Marc Marquez vince il Gran Premio d’Olanda ed è sempre più leader del Motomondiale. Ad Assen, il fuoriclasse spagnolo trionfa con la sua Ducati davanti a Marco Bezzecchi e al compagno di squadra Pecco Bagnaia. Finale di gara pazzesco, con il pilota dell’Aprilia che ha provato in tutti i modi il sorpasso. Quarto Pedro Acosta e quinto Maverick Vinales entrambi su Ktm, seguono le Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli. Caduto a metà gara Alex Marquez. Per Marquez è il successo numero 68 nella classe regina, come Giacomo Agostini (domina Valentino rossi a quota 89). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

