Gp d’Austria 2025 F1 orario di partenza e dove vederlo in tv

Il Gp d’Austria 2025 di Formula 1 sta per partire sul suggestivo Red Bull Ring di Spielberg, e l’adrenalina è alle stelle! Con Norris in pole e Leclerc pronto a sfidare, chi conquisterà il podio? Scopri l’orario di partenza e dove seguirlo in TV per non perdere nemmeno un secondo di questa emozionante battaglia. Preparati a vivere un weekend di pura adrenalina!

Scatta alle 15 di oggi il Gp d’Austria di Formula 1, l’undicesimo del Mondiale. In pole position sul Red?Bull?Ring di Spielberg c’è il pilota della McLaren Lando Norris dominatore della qualifiche di ieri. Al suo fianco partirà la Ferrari di Charles Leclerc che punta al primo successo stagionale. In seconda fila il leader del Mondiale Oscar Piastri, anche lui su McLaren, e l’altra rossa di Lewis Hamilton. In terza fila ci sono George Russell (Mercedes) e Liam Lawson (Racing Bulls) mentre il campione del Mondo Max Verstappen con la prima Red Bull scatterà dalla quarta fila in settima posizione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gp d’Austria 2025 F1, orario di partenza e dove vederlo in tv

