Gp Austria | doppietta McLaren3° Lecleec

Nel Gran Premio d'Austria, il dominio della McLaren è stato implacabile: Norris, partendo dalla pole, ha dominato la corsa e conquistato la vittoria, seguito sul podio da Piastri e Leclerc. La gara è stata segnata da un incidente spettacolare tra Antonelli e Verstappen, e le ripartenze hanno visto le McLaren prendere il comando incontrastato. Ma cosa succederà nelle prossime gare? La sfida tra i piloti è appena iniziata, e i giochi sono ancora aperti.

16.45 Dominio McLaren in Austria:Norris parte dalla pole e vince davanti a Piastri. Leclerc porta la Ferrari sul podio, 4° Hamilton, poi Russell e Lawson. Al via Piastri infila Leclerc,dietro va lungo Antonelli che centra Verstappen: entrambi fuori gara e safetycar in pista.Alla ripartenza le McLaren fanno il vuoto, con Norris che tiene a bada Piastri con qualche difficoltà (l'impeto dell'australiano si placa dopo il primo pitstop). Leclerc e Hamilton restano a distanza, ma con ampio margine su Russell,mai in grado di attaccare le rosse. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

