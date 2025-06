Gp Austria Vasseur non sarà al muretto Ferrari per motivi personali

Nel cuore del GP d'Austria, una notizia inaspettata scuote i tifosi: Fred Vasseur, il team principal Ferrari, non sarà al muretto per motivi personali. La sua assenza lascia un velo di incertezza, ma il team di Maranello ha assicurato che la squadra continuerà a dare il massimo in pista. In un momento così cruciale, la presenza o meno di Vasseur potrebbe influenzare le sorti della corsa e il futuro del team.

(Adnkronos) – Fred Vasseur non sarà al muretto Ferrari nel Gp d'Austria. Lo ha spiegato il team di Maranello in un comunicato, poche ore prima della gara sul circuito di Spielberg. Il team principal del Cavallino, presente in Austria fin dal giovedì, ha fatto rientro a casa in giornata per motivi personali: è la sua . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: austria - vasseur - sarà - muretto

Il Mondiale di Formula 1 fa tappa in Austria, Vasseur: “Vogliamo ottenere il massimo” - L’atmosfera si riscalda nell’universo della Formula 1, con il mondiale che fa tappa in Austria, promettendo emozioni e sfide mozzafiato.

VASSEUR NON SARÀ AL MURETTO FERRARI IN AUSTRIA: PER UNA VOLTA CHE LA FERRARI SCATTA DALLA PRIMA FILA Vai su X

Le Formula 1 si appresta a fare tappa a Spielberg, in Austria, dove tra una settimana esatta andrà in scena l'undicesimo round del Mondiale. Tra tutti, è senza dubbio la Ferrari a presentarsi al Red Bull Ring animata dal desiderio più urgente di riscatto, determi Vai su Facebook

Vasseur non sarà al muretto Ferrari in Austria: cosa si sa dell'assenza; Gp Austria, Vasseur non sarà al muretto Ferrari per motivi personali; Ferrari, Vasseur rientra a casa: Motivi personali. D'Ambrosio al muretto della rossa in Austria.