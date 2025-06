GP Austria la diretta | Sainz rientra ai box ma si scatenano fiamme dal posteriore della sua Williams prontamente domate

In un lampo di adrenalina, il GP d'Austria si accende con un episodio inatteso: le fiamme dal posteriore della Williams di Sainz, prontamente domate dai meccanici. Un ritiro che scuote gli animi prima ancora di iniziare, lasciando tutti col fiato sospeso. La scena si trasforma in un mix di tensione e spettacolo, dimostrando quanto ogni secondo possa cambiare il corso di una gara. Vediamo cosa succederà nel proseguo della corsa.

Per Sainz è il ritiro ancora prima del via della gara Come non detto, i freni posteriori sono incadescenti e si scatenano fiamme. Intervengono i meccanici Williams che portano la monoposto.