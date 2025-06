GP Austria la diretta | Norris riprende il ritmo e tiene a distanza Piastri secondo pit-stop per Leclerc

Il GP Austria si infiamma con Norris che riprende il ritmo e mantiene a distanza Piastri, mentre Leclerc effettua il suo secondo pit-stop. Con i sorpassi in corso e le strategie di sosta che scuotono la classifica, i tifosi sono affascinati da ogni decisione dei box. La gara è ancora tutta da scrivere: chi dominerà il circuito e conquisterà la vetta? Rimani con noi per scoprire gli sviluppi più emozionanti!

51° giro - Secondo pit-stop anche per Hamilton e Ocon, medie per la Ferrari, hard per la Haas 50° giro di 70 - Leclerc ai box per il secondo pit-stop, pneumatici medi per lui al posto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it