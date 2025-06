GP Austria la diretta | Norris perde terreno Piastri si avvicina Leclerc è terzo ed Hamilton quarto lontani dalla vetta

Nel cuore del GP Austria, la battaglia si infiamma: Norris perde terreno, mentre Piastri si avvicina minaccioso. Leclerc si mantiene saldo in terza posizione, Hamilton segue da vicino, lontano dalla vetta. Al 43° giro, Norris si guarda alle spalle e vede il giovane talento avvicinarsi, mentre nel 41° pit-stop per Bearman e Colapinto, pronti a rimettersi in corsa. La sfida è più viva che mai: chi conquisterà il podio? Rimanete sintonizzati!

43° giro. Norris vede Piastri avvicinarsi sempre più, ora è a 3"2 41° giro - Pit-stop per Bearman e Colapinto, è il secondo per loro come anche per. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - GP Austria, la diretta: Norris perde terreno, Piastri si avvicina. Leclerc è terzo ed Hamilton quarto, lontani dalla vetta

In questa notizia si parla di: norris - piastri - austria - diretta

F1, Oscar Piastri: “Un buon venerdì, ma per le qualifiche non lotteremo solo io e Norris” - Un venerdì memorabile per la McLaren all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, in vista del GP dell’Emilia Romagna 2025.

LIVE #F1, #AustrianGP 2025 in DIRETTA: alle 15.00 la gara. #Norris dalla pole, la Ferrari vuole essere protagonista -#Leclerc #Hamilton #Piastri #Verstappen #Vasseur Vai su X

https://www.oasport.it/2025/06/live-f1-gp-austria-2025-in-diretta-fp3-e-qualifiche-la-ferrari-vuole-davvero-stupire/ Seguite con noi la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP d'Austria. Al Red Bull Ring è caccia alla pole position. Le McLaren di Norris e Piastri part Vai su Facebook

GP Austria, la diretta: anche Hamilton al cambio gomme, Norris e Piastri tornano in prima e seconda posizione; LIVE F1 Austria: Norris leader ma bagarre con Piastri, out Antonelli e Verstappen; F1 diretta Gp Austria: segui la gara delle Ferrari di Leclerc e Hamilton oggi.

F1 diretta Gp Austria: segui la gara delle Ferrari di Leclerc e Hamilton oggi - Sul circuito di Spielberg si corre l'undicesima prova del Mondiale 2025: le Rosse in prima e seconda fila dietro le McLaren di Norris e Piastri ... Da corrieredellosport.it

GP Austria, la diretta: duello Norris e Piastri che si superano a vicenda, Leclerc già lontano - Dietro Bortoleto attacca e supera Gasly per la settima posizione Piastri attacca e supera Norris, ma l'inglese non ci sta e con una grande manovra ... Scrive msn.com