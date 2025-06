GP Austria la diretta | Norris e Piastri divisi da 3 Leclerc e Hamilton lontani ma tranquilli in terza e quarta posizione

La battaglia per la vittoria si infiamma nel GP d’Austria: Norris guida con soli 3 secondi di vantaggio su Piastri, mentre Leclerc e Hamilton si contendono le posizioni sul podio. Con pochi giri ancora da disputare, gli equilibri sono più incerti che mai. Resta sintonizzato per scoprire chi conquisterà il gradino più alto del podio e come evolveranno le strategie nel finale di questa emozionante corsa!

56° giro - Norris ha 3" di vantaggio su Piastri e 16" su Lelcerc. Hamilton è a 23" e a sua volta ha un vantaggio di 22" su Russell. Sesto è Lawson. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - GP Austria, la diretta: Norris e Piastri divisi da 3", Leclerc e Hamilton lontani, ma tranquilli in terza e quarta posizione

In questa notizia si parla di: norris - piastri - hamilton - austria

