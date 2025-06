GP Austria la diretta | Leclerc al pit-stop Hamilton scala in prima posizione davanti a Norris

Segui in diretta il Gp Austria, dove i sorpassi e le strategie cambiano tutto! Leclerc effettua il pit stop, tornando in pista con gomme hard, mentre Hamilton si prende la leadership. È il momento di scoprire chi dominerà il circuito: tra sorprese e sfide emozionanti, il gran premio si infiamma! Restate con noi per vivere ogni istante di questa corsa ad alta tensione...

26° giro - E' il turno di Leclerc di infilare la pit-lane, gomme hard per lui e Hamilton scala in prima posizione 25° giro - Piastri cambia le gomme, monta le hard come Norris. Primo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - GP Austria, la diretta: Leclerc al pit-stop, Hamilton scala in prima posizione davanti a Norris

In questa notizia si parla di: leclerc - hamilton - scala - prima

Ferrari dai due volti nel venerdì di Imola, Leclerc: “Soffriamo il giro secco”. Hamilton: “Manca la costanza” - Nel venerdì di Imola, la Ferrari si presenta con due volti: Leclerc e compagni faticano nel giro secco, mentre il passo gara sembra promettente.

Oltre 50 mila persone allo Stadio San Siro di Milano, che si trasforma nella più grande dancefloor italiana con “SAN SIRO DANCE”, powered by RTL 102.5, un evento imperdibile che vedrà protagonista assoluto Gabry Ponte. Per la prima volta, la Scala del c Vai su Facebook

Qualifiche Gp Monaco, Norris soffia la pole a Leclerc. Hamilton settimo dopo la penalità ; Formula 1, Gp di Monaco: Norris in pole position, Hamilton penalizzato; Piastri in pole in Bahrein. Mercedes penalizzate di una casella, Leclerc avanza in prima fila.

GP Austria, la diretta: Leclerc dalla prima fila va all'attacco di Norris, Hamilton parte dalla quarta casella. Risolto il problema del ponte caduto - Mercedes di Lando Norris è indubbiamente superiore alla Ferrari SF25, ma l'occasione che si presenta per Charles Leclerc e Lewis Hamilton è ... Scrive msn.com

Leclerc fa una promessa appassionata ai fan mentre insegue la prima vittoria nel Gran Premio di Ferrari del 2025 - Charles Leclerc has stated that he will do 'everything he can' to fight for Ferrari's first race victory of the 2025 season. Secondo msn.com