GP Austria F1 2025 | incidente in pista a Spielberg a rischio l’orario di partenza

Tensione alle stelle al Red Bull Ring di Spielberg: un incidente inaspettato durante le operazioni post-gara di Formula 2 minaccia di sconvolgere l’orario di partenza del Gran Premio d’Austria di F1 2025. La collisione della gru con un cartellone pubblicitario ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e sul rispetto del programma, lasciando gli appassionati col fiato sospeso. Riusciranno gli organizzatori a risolvere il problema in tempo? Restate sintonizzati per aggiornamenti esclusivi.

Domenica 29 giugno 2025 – Tensione sul circuito del Red Bull Ring di Spielberg, dove oggi è in programma il Gran Premio d’Austria di Formula 1. Un imprevisto durante le operazioni post-gara di Formula 2 potrebbe compromettere la regolare partenza della corsa di F1. Durante il recupero di una monoposto finita nella ghiaia al termine della gara di Formula 2, una gru ha accidentalmente urtato un cartellone pubblicitario, facendolo cadere in pista. Il cartellone si è adagiato sull’asfalto, causando l’immediato intervento degli addetti per il ripristino delle condizioni di sicurezza sul tracciato. GP Austria F1 2025: orario a rischio dopo incidente in pista. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - GP Austria F1 2025: incidente in pista a Spielberg, a rischio l’orario di partenza

In questa notizia si parla di: austria - pista - spielberg - partenza

LIVE F1, GP Austria 2025 in DIRETTA: alle 13.30 la FP1, McLaren e Ferrari in pista con un rookie - Benvenuti alla spettacolare giornata di motori in Austria! Alle 13:30, si accendono i motori con la prima sessione di prove libere del GP d’Austria 2025, con McLaren e Ferrari in pista insieme a un rookie promettente.

Un grande «ponte» pubblicitario in metallo si è schiantato sulla pista Red Bull Ring di Spielberg poche ore prima della partenza del Gran Premio d’Austria di Formula 1. ù Vai su X

Formula 1: si torna in pista per il GP d'Austria L’undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2025 si disputa sul suggestivo tracciato del Red Bull Ring, a Spielberg. #notizie #news #cronaca #politica #eventi #sport #attualità ? Leggi articolo compl Vai su Facebook

F1, Gp Austria: crolla 'ponte' pubblicitario sulla pista dello Spielberg; Gran Premio d'Austria, crolla un «ponte» pubblicitario sulla pista dello Spielberg; Formula 1, oggi il GP Austria: orari tv e ultime news.

Formula 1, ponte pubblicitario crolla sulla pista del Gp d’Austria poche ore prima della gara - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Scrive msn.com

F1, tragedia sfiorata in Austria: ponte pubblicitario si stacca e cade sulla pista - Per fortuna nessun ferito e nessuna conseguenza, ma sulla pista del Gp d'Austria si e sfiorata la tragedia. Secondo sportmediaset.mediaset.it